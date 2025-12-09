Anec eleva previsión de exportación de granos de Brasil en diciembre

SAO PAULO, 9 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja sumarían 3.330.000 toneladas en diciembre, lo que supone un aumento de unas 500.000 toneladas respecto a la proyección de la semana pasada, según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC) divulgados el martes.

Como resultado, los envíos deberían más que duplicarse en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando totalizaron 1.470.000 toneladas.

Brasil tuvo una cosecha récord en 2025, lo que permitió envíos significativos incluso este año, en temporada baja, con la demanda de China manteniéndose firme durante todo el periodo.

Se espera que las exportaciones de maíz alcancen los 6.300.000 toneladas en diciembre, frente a los 4.990.000 de la previsión de la semana anterior. El aumento interanual es de 2.700.000 toneladas.

Las exportaciones de harina de soja también se revisaron al alza a 1.830.000 toneladas en diciembre, frente a los 1.330.000 de la semana anterior, con un ligero aumento respecto a 2024. (Por Isabel Teles y Roberto Samora; editado en español por Javier Leira)