Anec eleva previsión de exportación de maíz de Brasil en septiembre y recorta la de soja
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 24 sep (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de maíz deberían alcanzar los 7,61 millones de toneladas en septiembre, más que los 7,12 millones de toneladas previstos la semana anterior, dijo el miércoles la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).
El grupo bajó su estimación para los envíos de soja, que deberían totalizar 7,15 millones de toneladas en el mes, frente a los 7,53 millones previstos antes.
En cuanto a la harina de soja, la previsión para septiembre también se ajustó a la baja, a 2,10 millones de toneladas, frente a los 2,19 millones de hace una semana. (Reporte de Letícia Fucuchima y Fernando Cardoso. Editado en Español por Ricardo Figueroa)
