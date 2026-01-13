Anec eleva previsión de exportaciones de soja y maíz de Brasil en enero
13 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja deberían alcanzar los 3,73 millones de toneladas en enero, estimó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), aumentando su proyección en cerca de 1,3 millones de toneladas respecto a la semana pasada.
La asociación también revisó al alza sus estimaciones para el maíz, esperando ahora envíos de 3,27 millones de toneladas, frente a los 2,85 millones previstos hace una semana.
Se espera que las exportaciones de harina de soja de Brasil alcancen los 1,82 millones de toneladas en el primer mes de 2026, frente a los 1,64 millones de la proyección anterior. (Por Letícia Fucuchima y André Romani en São Paulo. Editado en español por Javier Leira)