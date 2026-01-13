Anec eleva previsión de exportaciones de soja y maíz de Brasil en enero

13 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas ⁠de soja deberían ⁠alcanzar los 3,73 millones de toneladas ⁠en ‌enero, estimó el ​martes la Asociación ​Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), ‌aumentando su ‌proyección en ​cerca de 1,3 millones de toneladas respecto a la semana pasada.

La asociación también revisó al alza sus estimaciones ⁠para el maíz, esperando ahora envíos ​de 3,27 millones de toneladas, frente a los 2,85 millones previstos hace una semana.

Se espera que ⁠las exportaciones de harina de ​soja de Brasil alcancen los 1,82 millones de toneladas ‍en el primer mes de 2026, frente a los 1,64 millones de la proyección ​anterior. (Por Letícia Fucuchima y André Romani en São Paulo. Editado ‍en español por Javier Leira)