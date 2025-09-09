Anec eleva previsión de exportaciones de soja y maíz de Brasil en septiembre
SAO PAULO, 9 sep (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja deberían alcanzar los 7,43 millones de toneladas en septiembre, frente a los 6,75 millones previstos la semana anterior, estimó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).
La asociación también elevó su estimación para los envíos de harina de soja, que deberían totalizar 2,11 millones de toneladas, frente a los 1,94 millones de toneladas previstos anteriormente.
Las exportaciones de maíz se ajustaron al alza a 6,96 millones de toneladas, frente a los 6,37 millones de toneladas de la previsión de la semana pasada.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y uno de los principales proveedores de maíz y harina de soja al mercado internacional. (Por Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)
