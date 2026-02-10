Anec eleva previsión para exportación de soja y maíz de Brasil en febrero

10 de febrero (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil alcanzarán los 10,4 millones de toneladas en febrero, estimó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec), superando la proyección de la semana anterior, que era de 11,42 millones de toneladas. Por su parte, el envío de harina de soja debería alcanzar 1,93 millones de toneladas en febrero, frente a 1,63 millones de toneladas previstas la semana anterior.

En cuanto al maíz, las ventas al exterior sumarían 953.217 toneladas, por encima de las 793.364 toneladas estimadas anteriormente. (Por Marta Nogueira y Fernando Cardoso; editado en español por Javier Leira)