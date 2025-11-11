Anec eleva previsiones de envíos de maíz, soja y harina de soja de Brasil en noviembre

SAO PAULO, 11 de noviembre (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja ascenderán a 4,26 millones de toneladas en noviembre, casi 500.000 toneladas más de lo previsto la semana pasada y un aumento de más del 82% respecto al mismo mes del año anterior, estimó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).

La organización también elevó su previsión de envíos de maíz brasileño, proyectando ahora 6,04 millones de toneladas para el mes, frente a los 5,57 millones previstos en la previsión anterior. De confirmarse, el volumen embarcado crecería un 22,7% interanual.

Para la harina de soja, la previsión de ANEC se elevó a 2,47 millones de toneladas exportadas en noviembre, frente a 2,23 millones estimadas la semana anterior y 1,73 millones un año antes (+42,7%).

(Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en español por Javier Leira)