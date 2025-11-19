Anec eleva previsiones de exportación de maíz, soja y salvado de Brasil en noviembre

SAO PAULO, 19 nov (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja deberían alcanzar los 4,71 millones de toneladas en noviembre, estimó el miércoles la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), elevando su previsión desde los 4,26 millones de toneladas previstos la semana anterior.

La organización también mejoró su previsión para los envíos de maíz brasileño en el mes, que ahora se sitúan en 6,36 millones de toneladas, frente a los 6,04 millones de la semana pasada.

Para las exportaciones de harina de soja, la estimación es de 2,68 millones de toneladas este mes, frente a los 2,47 millones de la previsión anterior. (Reporte de Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)