Anec eleva previsiones de exportación de soja, harina de soja y maíz de Brasil en diciembre

SAO PAULO, 17 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja para diciembre se estimaron el miércoles en 3,57 millones de toneladas, unas 200.000 toneladas por encima de la proyección de la semana anterior, según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).

Las exportaciones de maíz se ajustaron ligeramente al alza, situándose en 6,35 millones de toneladas, frente a los 6,30 millones de la semana anterior.

ANEC también elevó sus previsiones de envíos de harina de soja de Brasil a 2 millones de toneladas en diciembre, frente a los 1,83 millones de la semana anterior.

En los tres casos, los envíos serían superiores a los de diciembre del año anterior, cuando Brasil exportó 1,47 millones de toneladas de soja, 3,6 millones de toneladas de maíz y 1,8 millones de toneladas de harina de soja. (Reporte de Isabel Teles y Roberto Samora; Editado en Español por Ricardo Figueroa)