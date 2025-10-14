Anec eleva previsiones de exportación de soja y maíz de Brasil en octubre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
14 oct (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil alcanzarían los 7,31 millones de toneladas en octubre, más que los 7,12 millones previstos la semana anterior, informó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).
La estimación de envíos de maíz en octubre también se elevó, y ahora se sitúa en 6,46 millones de toneladas, frente a los 6,06 millones previstos anteriormente.
La ANEC también realizó un ajuste positivo en las exportaciones de harina de soja, pronosticando 2,06 millones de toneladas embarcadas mensual, frente a los 1,92 millones de la proyección de la semana pasada. (Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Brasil
Más leídas
- 1
Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
- 2
Qué dice el acuerdo firmado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente
- 3
El país europeo que combina bajos impuestos, buena vida y costos accesibles
- 4
Trump sorprendió en la cumbre de Egipto con un piropo a Meloni: “Es muy bonita”