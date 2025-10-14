Anec eleva previsiones de exportación de soja y maíz de Brasil en octubre

14 oct (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil alcanzarían los 7,31 millones de toneladas en octubre, más que los 7,12 millones previstos la semana anterior, informó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).

La estimación de envíos de maíz en octubre también se elevó, y ahora se sitúa en 6,46 millones de toneladas, frente a los 6,06 millones previstos anteriormente.

La ANEC también realizó un ajuste positivo en las exportaciones de harina de soja, pronosticando 2,06 millones de toneladas embarcadas mensual, frente a los 1,92 millones de la proyección de la semana pasada. (Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en español por Javier Leira)