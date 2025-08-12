Anec eleva previsiones de exportaciones de soja, harina de soja y maíz de Brasil en agosto
- 1 minuto de lectura'
Río de Janeiro, 12 ago (Reuters) - Las exportaciones de soja, harina de soja y maíz de Brasil deberán crecer más en agosto que las expectativas iniciales basadas en la programación de los barcos, según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) publicados el martes.
Las exportaciones de soja se estimaron en 8,8 millones de toneladas, frente a los 8,15 millones de la previsión de la semana anterior y los 7,98 millones de agosto del año pasado.
Las exportaciones de harina de soja se prevén en 2,27 millones de toneladas, frente a los 1,74 millones de la semana anterior y los 2,1 millones del mismo mes del año pasado.
Las exportaciones de maíz, por su parte, rondarán los 8 millones de toneladas, frente a los 7,58 millones de la semana anterior y los 6,4 millones del mismo mes del año pasado. (Por Roberto Samora e Isabel Teles; Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Brasil
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
El acorazado Potemkin: los cien años de la monumental obra soviética que sobrevivió a la censura y al olvido
- 3
Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Río de Janeiro
- 4
El ácido planteo de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre un territorio de ultramar francés: “¿A quién le robaron esas islas?"