Anec eleva previsiones de exportaciones de soja, harina de soja y maíz de Brasil en agosto

Río de Janeiro, 12 ago (Reuters) - Las exportaciones de soja, harina de soja y maíz de Brasil deberán crecer más en agosto que las expectativas iniciales basadas en la programación de los barcos, según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) publicados el martes.

Las exportaciones de soja se estimaron en 8,8 millones de toneladas, frente a los 8,15 millones de la previsión de la semana anterior y los 7,98 millones de agosto del año pasado.

Las exportaciones de harina de soja se prevén en 2,27 millones de toneladas, frente a los 1,74 millones de la semana anterior y los 2,1 millones del mismo mes del año pasado.

Las exportaciones de maíz, por su parte, rondarán los 8 millones de toneladas, frente a los 7,58 millones de la semana anterior y los 6,4 millones del mismo mes del año pasado. (Por Roberto Samora e Isabel Teles; Editado en español por Javier Leira)