Anec prevé alza de envíos de soja de Brasil en febrero, tras un enero bajo las previsiones

SAO PAULO, 5 feb (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil alcanzarán los 11,42 millones de toneladas en febrero, lo que supone un aumento de 1,7 millones de toneladas en comparación con el mismo periodo del año pasado, estimó el jueves la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec).

Las exportaciones de soja de Brasil en enero ascendieron a 2,44 millones de toneladas, según el informe, frente a los 3,23 millones de toneladas previstos la semana anterior. Aun así, la cifra supera el récord histórico para el mes, de 2,4 millones de toneladas, registrado en 2024.

"La temporada de exportación de soja brasileña comenzó con fuerza (...) mientras que la programación de barcos para febrero ya suma 11,4 millones de toneladas", dijo la Anec.

Según la asociación, estos elevados volúmenes son el resultado de las expectativas de una cosecha récord para la actual, que se está recolectando. (Reporte de Roberto Samora e Isabel Teles; edición de Marta Nogueira; Editado en Español por Ricardo Figueroa)