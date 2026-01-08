Anec prevé un aumento de las exportaciones de soja brasileña en enero

SAO PAULO, 8 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja podrían sumar 2,40 millones de toneladas en enero, más del doble del volumen de 1,12 millones de toneladas registrado en el mismo mes del año pasado, según una estimación divulgada el jueves por la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).

En cuanto al maíz, los envíos de este mes podrían ascender a 2,85 millones de toneladas, por debajo de los 3,19 millones de toneladas registrados en enero de 2025.

Las exportaciones de harina de soja de Brasil alcanzarían 1,64 millones de toneladas en el primer mes de 2026, prácticamente el mismo volumen que un año antes. (Por Letícia Fucuchima e Isabel Teles. Editado en español por Javier Leira)