Anec prevé un aumento de las exportaciones de soja brasileña en septiembre

SAO PAULO, 4 sep (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de soja alcanzarán 6,75 millones de toneladas en septiembre, por encima de los 5,16 millones del mismo período del año pasado, estimó el jueves la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec).

"Entre octubre y diciembre, la expectativa es embarcar cerca de 16 millones de toneladas, consolidando la proyección de un volumen récord de 110 millones de toneladas en 2024", dijo Anec en un informe.

La organización también proyectó un aumento de las exportaciones brasileñas de harina de soja mensual, a 1,94 millones de toneladas, frente a 1,62 millones de toneladas en septiembre de 2024.

En cuanto al maíz, los envíos de Brasil se situaron en 6,37 millones de toneladas en septiembre, frente a los 6,56 millones de un año antes. (Por Letícia Fucuchima y Gabriel Araújo; Editado en español por Javier Leira)