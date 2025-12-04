Anec prevé un aumento de las exportaciones de soja y maíz de Brasil en diciembre

SAO PAULO, 4 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de maíz podrían alcanzar 4,99 millones de toneladas en diciembre, un 37,9% más que en el mismo mes del año anterior, según una estimación divulgada el jueves por la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec).

También se espera que los envíos de soja suban a 2,81 millones de toneladas, un 91,2% más, apoyados por la demanda externa y la disponibilidad del grano tras una cosecha récord en 2025.

Por otro lado, se espera que las exportaciones de harina de soja caigan hasta 1,33 millones de toneladas, un 26,1% menos, según la organización. (Por Fernando Cardoso y Roberto Samora; editado en español por Javier Leira)