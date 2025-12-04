Anec prevé un aumento de las exportaciones de soja y maíz de Brasil en diciembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SAO PAULO, 4 dic (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de maíz podrían alcanzar 4,99 millones de toneladas en diciembre, un 37,9% más que en el mismo mes del año anterior, según una estimación divulgada el jueves por la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec).
También se espera que los envíos de soja suban a 2,81 millones de toneladas, un 91,2% más, apoyados por la demanda externa y la disponibilidad del grano tras una cosecha récord en 2025.
Por otro lado, se espera que las exportaciones de harina de soja caigan hasta 1,33 millones de toneladas, un 26,1% menos, según la organización. (Por Fernando Cardoso y Roberto Samora; editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Más leídas
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales
- 3
Los mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami volvieron a la Argentina, pero deben regresar a EE.UU. en enero para una audiencia clave
- 4
Qué pasará con el dólar hasta fin de año, según los especialistas