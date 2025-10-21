Anec realiza pocos cambios en octubre a sus previsiones de exportación de cereales de Brasil

SAO PAULO, 21 oct (Reuters) - La Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC) indicó el martes en su boletín semanal que las cifras de exportaciones de cereales de Brasil en octubre son prácticamente las mismas que las estimadas la semana pasada.

Anec espera que las exportaciones de soja alcancen los 7,34 millones de toneladas, frente a los 7,31 millones de la previsión de la semana anterior.

En el caso del maíz, el envío estimado es de 6,57 millones de toneladas, frente a los 6,46 millones de la semana anterior.

La previsión para la harina de soja es de 2,09 millones de toneladas, frente a los 2,01 millones de la semana anterior. (Por Fernando Cardoso; Escrito por Roberto Samora; Editado en Español por Ricardo Figueroa)