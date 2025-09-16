Anec realiza un ligero ajuste positivo en las previsiones de envíos de soja y maíz de Brasil

SAO PAULO, 16 sep (Reuters) - La Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) elevó el martes sus estimaciones para los envíos brasileños de soja, maíz y harina de soja en septiembre, según su actualización semanal.

Anec espera que las exportaciones brasileñas de soja alcancen los 7,53 millones de toneladas en el mes, más que los 7,43 millones previstos la semana anterior. En la comparación anual, los envíos aumentarían en unos 2,3 millones de toneladas.

En cuanto al maíz, la previsión se eleva a 7,12 millones de toneladas, frente a los 6,96 millones anteriores. De confirmarse la estimación, se produciría un aumento de más de 500.000 toneladas respecto a septiembre de 2024.

Anec también ajustó al alza la estimación de las exportaciones de harina de soja, que deberían alcanzar los 2,19 millones de toneladas en septiembre, frente a los 2,11 millones de la previsión anterior y los apenas 1,6 millones del mismo mes del año pasado. (Por Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)