Anec recorta previsión de exportación de soja de Brasil en enero, pero sigue viendo un récord

SAO PAULO, 27 ene (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil en enero se estimaron el martes en 3.230.000 toneladas, unas 500.000 toneladas menos que la proyección de la semana anterior, pero aún en un nivel récord para el primer mes del año, señaló la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC)

Los envíos del mayor productor y exportador mundial de soja casi se triplicarán en comparación con el año pasado, ante la perspectiva de una cosecha récord

El récord anterior se estableció en enero de 2024, con 2.400.000 toneladas, según Anec

El año pasado, cuando las existencias remanentes eran menores, los envíos en enero ascendieron a 1.120.000 toneladas

Brasil se encuentra en las primeras fases de la recolección de la nueva cosecha, pero el año pasado terminó con mayores existencias tras una producción récord

El crecimiento de los envíos se produce ante las expectativas de un récord de producción, en un momento en el que Brasil tiene una ventaja de precios sobre Estados Unidos y cuenta con la firme demanda de China, dijeron expertos a Reuters

Se espera que las exportaciones de harina de soja de Brasil alcancen los 1.780.000 toneladas en enero, frente a los 1.820.000 de la previsión de la semana anterior. El año pasado, en este mes, los envíos sumaron 1.640.000 toneladas

Las exportaciones de maíz se prevén en 3.390.000 toneladas en enero, lo que supone un ligero descenso respecto a la semana anterior, pero un aumento interanual de más de 200.000 toneladas. (Por Roberto Samora e Isabel Teles; editado en español por Javier Leira)