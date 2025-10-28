Anec reduce estimación de envíos de maíz y soja de octubre en Brasil

SAO PAULO, 28 oct (Reuters) - La Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) bajó el martes sus estimaciones para las exportaciones brasileñas de maíz y soja de octubre, pero los volúmenes previstos superan los del mismo mes de 2024.

En su boletín semanal, la Anec estimó los envíos de maíz en 6,19 millones de toneladas en octubre, menos que los 6,57 millones de toneladas de la semana anterior. En octubre de 2024, Brasil exportó 5,67 millones de toneladas del cereal.

Los envíos de soja ascenderán a 7 millones de toneladas en octubre, menos que los 7,34 millones estimados la semana pasada. En el mismo mes del año pasado, el país exportó 4,43 millones de toneladas.

Con una cosecha récord, se espera que Brasil bata el récord anual de envíos de 2023 ya en octubre, con unas exportaciones acumuladas de enero a octubre de 2025 superiores a 102 millones de toneladas, según datos actualizados de Anec.

Las exportaciones de harina de soja se prevén en 2,08 millones de toneladas, ligeramente menos de los 2,09 millones previstos la semana anterior y de los 2,45 millones de octubre de 2024. (Reporte de Roberto Samora e Isabel Teles; Editado en español por Ricardo Figueroa)