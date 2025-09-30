LA NACION

Anec reduce su previsión de exportaciones de maíz de Brasil en septiembre

SAO PAULO, 30 sep (Reuters) - Las exportaciones de maíz de Brasil deberían alcanzar los 7,27 millones de toneladas en septiembre, por debajo de los 7,61 millones previstos la semana anterior, informó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC).

También se redujo la estimación de los envíos de harina de soja en el mes, que ahora se sitúan en 1,98 millones de toneladas, frente a los 2,10 millones previstos anteriormente.

La ANEC también realizó un ligero ajuste negativo en las exportaciones de soja para septiembre, pronosticando 7,13 millones de toneladas enviadas, frente a los 7,15 millones anteriores. (Reporte de Letícia Fucuchima y Fernando Cardoso; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

