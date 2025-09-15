Anfitrión de los Emmy, Nate Bargatze, bromea sobre la TV y crea truco para acortar discursos

LOS ÁNGELES (AP) — Nate Bargatze, el presentador de los Premios Emmy de este año, inició la ceremonia el domingo con una serie de chistes que se burlaban de la industria televisiva.

El espectáculo comenzó con un sketch en el que las estrellas de "Saturday Night Live" Mikey Day, Bowen Yang y James Austin Johnson se unieron a Bargatze, quien interpretó al inventor de la televisión Philo T. Farnsworth. El público recibió con calidez los chistes de Bargatze mientras, interpretando a Farnsworth, opinaba sobre cómo sería el futuro de la televisión.

"Crearemos un mundo donde los mejores artistas elaboren historias de una belleza asombrosa que millones de personas verán en sus teléfonos mientras están sentados en el baño", dijo Bargatze.

Bargatze, un comediante de stand-up de 46 años de Tennessee conocido por su estilo amigable, no era un presentador típico. El trabajo dejó a algunos preguntándose cómo lo abordaría.

Bromeó diciendo que la 77ª ceremonia de premios "no es una grande, como la 75 o la 80, pero es la que me dieron a mí".

"Mucha gente se pregunta, como, ¿por qué estoy presentando?", dijo Bargatze. "Soy un comediante de stand-up. No he tenido mucho éxito en Hollywood, pero déjenme decirles, vaya que me va bien en todos los demás lugares".

Durante el sketch de apertura, que se desarrolló de manera similar a los populares sketches de "SNL" de Bargatze donde interpretaba a George Washington, en su papel de Farnsworth describió cómo sería el futuro de la televisión. El Canal de Aprendizaje, bromeó, sería donde "acaparadores, personas que comen cojines de sofá, Dr. Pimple Popper", dominarían.

Continuó mencionando que habría Black Entertainment Television. Cuando se le preguntó si habrá una cadena para personas blancas, respondió: "Por supuesto, CBS".

Bargatze dijo que el streaming será "una nueva forma para que las empresas pierdan dinero". Los servicios de streaming, dijo, crearán sus propias estrellas, que serán "asesinos en la vida real, en su mayoría".

El personaje de Yang asumió que "el espectador paga la tarifa, por lo que no hay anuncios", a lo que Bargatze bromeó, "si tan solo fuera así de simple". Cuando Johnson dijo que eso es injusto para el consumidor, Bargatze lo reprendió diciendo: "No decimos eso en voz alta. Sal. Ve a sentarte atrás con las personas que probablemente van a perder de todos modos".

Los Emmy no tienen un presentador rutinario, a diferencia de otras grandes galas de premios como los Oscar, que tendrán a Conan O’Brien de vuelta en 2026 y a Nikki Glaser en los Globos de Oro.

Los últimos cuatro Emmy han sido presentados por Eugene y Dan Levy, Anthony Anderson, Kenan Thompson y Cedric the Entertainer.

“Mis partes serán tontas y ridículas”, dijo Bargatze a “Entertainment Tonight” en la alfombra roja antes del espectáculo.

Bargatze, quien concluyó tres shows en Denver el sábado y viernes antes de la ceremonia de premios, se ha convertido en uno de los comediantes de stand-up más populares de la actualidad. Vendió más de 1,2 millones de entradas en 2024, según Pollstar, y ha lanzado tres especiales de Netflix, incluyendo “Your Friend, Nate Bargatze” de diciembre y ha presentado “Saturday Night Live”.

También ideó una forma creativa de asegurar que los ganadores mantengan sus discursos de aceptación dentro del límite de 45 segundos. El comediante prometió donar US$100.000 a Boys and Girls Club. Dijo que deduciría 1000 por cada segundo que un ganador se pase del tiempo asignado y agregará la misma cantidad por cada segundo que quede por debajo.

El discurso de aceptación de Seth Rogen para la primera categoría anunciada, actor principal en una serie de comedia, estuvo por debajo del tiempo asignado, lo que elevó la donación a 106.000.

“Pero no se vuelvan locos porque yo estoy pagando por esto”, dijo Bargatze.

Al final de la primera hora del espectáculo, el total había caído a 74.000.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.