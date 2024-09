Anfitrión de partido de NFL en Brasil rechaza el verde de Eagles y Packers; le recuerda al Palmeiras

SAO PAULO (AP) — Corinthians, el club de fútbol brasileño que presta su estadio para el primer partido de la NFL que se jugará en Sudamérica, no es fanático del color verde. De hecho, sus dirigentes intentaron pintar el campo de negro hace una década.

Los jugadores pueden ser multados si son vistos usando ropa o zapatos de ese color, y los patrocinadores deben adaptarse si quieren estar asociados con un club que tiene una base de fanáticos de más de 35 millones.

Todos hacen un esfuerzo por alejar a los aficionados del Corinthians de cualquier referencia al rival local, el Palmeiras, equipo con el que está enemistado desde hace más de un siglo.

El viernes, sin embargo, el NeoQuímica Arena se llenará del color indeseable, cuando los Packers de Green Bay y los Eagles de Filadelfia jueguen en Sao Paulo el segundo partido de la temporada de la NFL.

Los Eagles son técnicamente el equipo anfitrión, por lo que para convencer a algunos aficionados brasileños de estar en su bando, vestirán negro y blanco, los mismos colores del Corinthians.

Un dirigente del club dijo a The Associated Press el domingo que la medida se produjo después de una solicitud de su presidente, quien afirmó que el verde sólo estaba permitido para los equipos visitantes. La persona habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización de discutir el asunto públicamente.

Los Packers jugarán con su tradicional camiseta blanca, amarilla y verde, similar a los colores de la bandera nacional de Brasil.

Muchos seguidores del Palmeiras que estarán entre los 45.000 espectadores esperados en el partido han dicho en sus canales de redes sociales que vestirán ropa verde pase lo que pase, y muchos de ellos están a favor de los Packers después de que los Eagles decidieron evitar sus colores habituales.

“La rivalidad entre el Corinthians y el Palmeiras existe desde antes de que se enfrentaran por primera vez en 1917 y Palmeiras todavía se llamaba Palestra Italia”, dijo el escritor Celso Unzelte, autor o coautor de 24 libros sobre fútbol. “Corinthians fue fundado en 1910 y Palestra Italia llegó cuatro años después de reunir a jugadores de origen italiano de varios otros clubes de Sao Paulo”.

Desde que Gambini se unió al Palmeiras, la rivalidad entre los dos gigantes del fútbol no hizo más que crecer, ya que a menudo se enfrentaban por los trofeos.

El verde ha sido un color prohibido en todos los lugares donde jugaba el Corinthians desde la década de 1970. En aquel entonces, era habitual escuchar gritos de “quítatelo” cada vez que un aficionado incauto aparecía en las gradas con cualquier tipo de ropa de ese color. La tradición está tan arraigada en la cultura del club hoy en día que las únicas personas que visten de verde durante los partidos en el NeoQuímica Arena son los jugadores y aficionados visitantes.

El rechazo al verde se ha vuelto aún más prominente en Corinthians en los últimos años, ya que el club tiene problemas financieros y ve a Palmeiras ganar títulos importantes. Los dos desempeñaban roles opuestos hace una década, pero incluso entonces, la política que proscribe el verde seguía vigente.

En diciembre de 2012, pocos días después de que el Palmeiras descendió a la segunda división, el entonces campeón sudamericano Corinthians iba a jugar contra el club inglés Chelsea en la final del Mundial de Clubes en Japón. El equipo brasileño no aceptó los chalecos de calentamiento de color verde ofrecidos por los organizadores del torneo. Eventualmente, Corinthians usó los rojos que inicialmente se le dieron al Chelsea. Los brasileños ganaron 1-0.

Claudia Luane fue una de esas hinchas que viajó hasta Tokio hace 12 años. Ha asistido regularmente a los partidos del Corinthians durante las últimas dos décadas, en los buenos y en los malos momentos. Viaja con el equipo cuando puede, evita vestirse de verde la mayor parte del tiempo, pero va a apoyar a los Packers.

“Los Packers parecen un equipo del pueblo. Nosotros también lo somos. Eso es más importante que los colores que usan”, dijo Luane. “Este año estamos luchando contra el descenso y nuestro rival vuelve a luchar por el título. Pero, ¿ves toda esta multitud? Estadio lleno de nuevo. Estoy seguro de que los Packers tienen la misma vibra”.

Incluso si visten de verde.

