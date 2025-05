Anfitriones de la Eurocopa 2028 deberán disputar la fase de clasificación

21 mayo (Reuters) - Los anfitriones Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales deberán superar la fase de clasificación para la Eurocopa de 2028, aunque habrá dos plazas reservadas si no logran avanzar al torneo, informó el miércoles la UEFA, organismo rector del fútbol europeo. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Bilbao antes de la final de la Europa League del miércoles. Los anfitriones han clasificado automáticamente a la Eurocopa en las últimas ediciones, salvo en el torneo de 2020, que no tuvo clasificación automática al celebrarse en 11 sedes de toda Europa. Los cuatro anfitriones se dividirán en grupos separados, con 12 ganadores de grupo y ocho mejores segundos (20 equipos) avanzando directamente al torneo final que disputarán 24 selecciones. "Se reservarán dos plazas en la fase final para las dos naciones anfitrionas mejor clasificadas que no hayan terminado como primeras de grupo o mejores segundas tras la conclusión de la fase de grupos de clasificación", informó la UEFA en un comunicado. Las plazas restantes se asignarán mediante partidos de eliminatoria directa entre los restantes segundos de los grupos de la clasificación y los mejores del ránking de la UEFA Nations League 2026-27 que no hayan clasificado, según el comunicado. Si se utilizan las dos plazas de clasificación reservadas para los anfitriones, ocho equipos competirán por dos cupos en dos cuadros, con semifinales a un partido y una final. Si solo se utiliza una plaza de clasificación reservada, 12 equipos competirán por tres cupos en tres cuadros, como el sistema utilizado para la Eurocopa 2024. Si no se utilizan las plazas de clasificación reservadas, lo que significa que los cuatro anfitriones avanzaron directo, entonces ocho equipos jugarán cuatro eliminatorias de ida y vuelta para clasificar. La Eurocopa 2028 se celebrará en nueve sedes del Reino Unido e Irlanda. Inglaterra fue subcampeona de la Eurocopa 2024, mientras que Escocia cayó eliminada en la fase de grupos. Gales e Irlanda no clasificaron para la edición del año pasado, organizada por Alemania. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

