Ángel Correa comanda 7-0 de Tigres sobre Puebla en la reanudación del Apertura mexicano

Con el argentino Ángel Correa en plan estelar, los Tigres golearon 7-0 al Puebla el viernes como locales en el partido que puso en marcha la cuarta jornada del torneo Apertura-2025 del fútbol mexicano.

Al minuto 6, tras conducir la pelota después del círculo de mediocampo, Ozziel Herrera conectó en el estadio Universitario un disparo de media distancia para marcar el 1-0 de los Tigres.

Diego Lainez hizo el 2-0 al 36 con un remate de cabeza en el área chica, a pase del argentino Juan Brunetta.

Brunetta se encargó de hacer el 3-0 con un disparo desde la media luna al 51.

Al 55, Ángel Correa definió el 4-0 con un disparo de media distancia. Tres minutos después, Angelito apareció en el área y al tirar a puerta su remate terminó en el arco desviado por el defensa chileno Nicolás Díaz, para el 5-0.

Correa filtró un pase al área al 72 para Diego Sánchez quien hizo un recorte para luego rubricar el 6-0.

En tiempo agregado, al 90+3, el francés André-Pierre Gignac sentenció el 7-0 definitivo con un penalti.

Con este resultado, los Tigres tomaron el liderato con nueve puntos, y con un partido pendiente. Por su lado, el Puebla se quedó con tres unidades.

Tigres y Puebla son dos de los cuatro equipos de la Liga MX que clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup.

La cuarta jornada del Apertura mexicano se reanudará el sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde el América recibirá al Querétaro tras la eliminación de ambos en la Leagues Cup.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Tigres-Puebla 7-0

-Sábado:

América-Querétaro

Mazatlán-Tijuana

Atlas-Pachuca

-Domingo:

Pumas-Necaxa

Santos-Guadalajara

-Lunes:

León-Monterrey

Juárez-Toluca

Atlético San Luis-Cruz Azul

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Tigres 9 3 3 0 0 12 3 9

2. Pachuca 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Toluca 6 3 2 0 1 10 7 3

4. Monterrey 6 3 2 0 1 4 4 0

5. Cruz Azul 5 3 1 2 0 7 4 3

6. América 5 3 1 2 0 5 3 2

7. Necaxa 4 3 1 1 1 5 5 0

8. Mazatlán 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Atlas 4 3 1 1 1 7 8 -1

10. Tijuana 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Santos 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Guadalajara 3 2 1 0 1 4 4 0

13. Atlético San Luis 3 3 1 0 2 4 5 -1

14. Pumas 3 3 1 0 2 4 6 -2

15. León 3 3 1 0 2 2 5 -3

16. Puebla 3 4 1 0 3 4 12 -8

Juárez 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Querétaro 0 3 0 0 3 1 6 -5