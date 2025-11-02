Ángel Correa rescata empate para Tigres en clásico ante Monterrey

Con un gol del argentino Ángel Correa, los Tigres rescataron el empate 1-1 ante Monterrey en el clásico del norte del fútbol mexicano, disputado este sábado en el estadio BBVA, en la continuación de la decimosexta jornada del torneo Apertura 2025.

Con este empate, los Tigres (3º) dirigidos por el argentino Guido Pizarro llegaron a 33 puntos y el Monterrey (5º) del entrenador español Doménec Torrent a 31 unidades.

El español Sergio Canales adelantó 1-0 a los Rayados del Monterrey con un penal (45+8') que cobró de zurda y a la izquierda del portero argentino Nahuel Guzmán, quien se lanzó al lado contrario.

Angelito Correa consiguió el 1-1 de los Tigres con un toque dentro del área ante el guardameta uruguayo Santiago Mele (67').

Ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Jorge Rodríguez (32'), por el Monterrey, y Jesús Angulo (45+6') por los Tigres.

Tercer empate al hilo para Toluca

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, el Toluca (2º) empató por tercera jornada al hilo con un 0-0 ante el Atlas (11º).

Los Zorros del Atlas dirigidos por el argentino Diego Cocca llegaron a 17 puntos y aún tienen posibilidades de llegar al play in (repechaje).

Los Diablos Rojos del Toluca quedaron 34 unidades y no pudieron recuperar el liderato que el viernes les quitó el Cruz Azul al llegar a 35 puntos tras golear 3-0 al colista Puebla.

"Hace cinco fechas nadie hablaba del primer puesto, y en México nunca ha importado ser superlíder, ahora resulta que como nosotros dijimos que queríamos ser primeros sí es importante", comentó Antonio Mohamed al final del partido.

"Nosotros queremos ser primeros y la obligación de terminar lo más alto posible es con nosotros mismos", remató Mohamed.

Antes del partido, los Diablos Rojos pusieron el toque curioso al salir para la fotografía con máscaras con motivo del Halloween -el viernes- y del Día de Muertos que México celebra cada 1 de noviembre.

La ocurrencia hizo recordar la época en la que el argentino Antonio Mohamed, actual director técnico del Toluca, jugaba para los desaparecidos Toros Neza, que en un partido del torneo Invierno 1997, en noviembre de ese año, también posaron con máscaras para la fotografía del once inicial.

Resultados de la jornada

Viernes:

Necaxa-Santos 4-1

Atlético San Luis-Juárez 1-2

Puebla-Cruz Azul 0-3

Sábado:

Atlas-Toluca 0-0

Monterrey-Tigres 1-1

América-León Más tarde

Domingo:

Pumas-Tijuana

Querétaro-Mazatlán

Pachuca-Guadalajara

str/cl