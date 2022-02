Ángel Correa: "Simeone va a seguir en el Atlético muchos años"

El jugador del Atlético de Madrid Ángel Correa recalcó este lunes que el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, seguirá en el Atleti "muchos años todavía", insistiendo en que en el club "no dudan de él", al mismo tiempo que reconoció que deberán "tener cuidado" con Cristiano Ronaldo, aunque no es el único peligro del Manchester United, porque ya les hizo "mucho daño" en duelos anteriores.

"Han pasado muchos jugadores y el 'Cholo' sigue estando y compitiendo cada año, incluso en un año irregular. El 'Cholo' va a seguir por muchos años todavía", afirmó Ángel Correa en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

El delantero argentino señaló que no cree que el 'cholismo' esté en crisis. "No creo que no. Entiendo la duda, pero en el club y en el banquillo todos le creemos, nadie tiene dudas del 'Cholo'. Los rivales también juegan y ya nos conocen. Se crea esa duda, pero entre nosotros no", añadió con seguridad sobre el mal momento que viven los rojiblancos.

"Sí, estamos defraudados, nos habíamos propuesto conseguir otra vez la Liga, pero los resultados nos están frustrando y creando errores que antes no teníamos. Es una realidad lo que estamos viviendo, solo siendo críticos podremos mejorarlo", analizó.

Para Correa, la "mala suerte" también está siendo un factor en su contra. "Hemos tenido mala suerte en los goles, a Oblak le tienen que hacer 'golazos' para marcarle, hemos tenido muchas distracciones que antes no teníamos", explicó.

"cristiano ronaldo ya nos ha hecho mucho daño en otros partidos"

"Con toda nuestra gente esperemos sacar un buen partido. La afición siempre está con nosotros, es normal que nos exijan, porque veníamos de ser los campeones y los resultados no nos están acompañando", expresó el argentino sobre las expectativas que rodean el equipo. "La gente se siente identificada con mi trabajo, me dejo todo por esta camiseta. Yo estoy muy feliz en mi casa", aseveró.

Respecto al partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United, Correa alertó del peligro de Cristiano Ronaldo. "Están pasando una situación similar a la nuestra, les convierten muchos goles, los dos equipos estamos muy similares. Queremos dedicar la victoria en casa a la afición. No solo es Cristiano Ronaldo el Manchester, pero él nos ha hecho mucho daño en otros partidos", advirtió.

Finalmente, preguntado por el jugador del PSG Kylian Mbappé, destacó su "velocidad y potencia", convirtiéndose en un jugador "único". "Es un grandísimo jugador, no sé si vendrá a España, lo que quiera él", zanjó.