Ángel Haro: "El Sevilla simuló que había una lesión inhabilitante para que no se reanudase el partido"

El presidente del Real Betis Balompi茅, 脕ngel Haro, defendi贸 una vez m谩s la versi贸n de su club sobre la simulaci贸n que llev贸 a cabo el Sevilla para que el pasado duelo de Copa del Rey no se reanudara, tras el impacto sobre Joan Jord谩n de una barra de pl谩stico lanzada desde la grada del Benito Villamar铆n.

"El Sevilla simul贸 que hab铆a una lesi贸n inhabilitante para que no se reanudase el partido", afirm贸 rotundo este jueves por la noche en una entrevista a 'El Partidazo de Cope', recogida por Europa Press.

Haro dio detalles del informe pericial en manos del Betis sobre lo ocurrido despu茅s de que Jord谩n cayera al suelo el pasado d铆a 15 de enero, poco antes del descanso y con 1-1 en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro termin贸 suspendido para terminarse el domingo con victoria b茅tica, a puerta cerrada.

"Es un informe con validez judicial, no un informe del Betis. Y el informe dice que la velocidad del impacto no pudo provocar una lesi贸n inhabilitante (a Jordan)", a帽adi贸 el presidente del Betis. Despu茅s del encuentro, el t茅cnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, ya adelant贸 la postura de su club de condenar la actuaci贸n del aficionado, que nunca debe lanzar nada, pero tambi茅n solicitando una investigaci贸n de lo ocurrido despu茅s.

"El impacto no pudo provocar una lesi贸n. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La energ铆a de ese impacto es de 3 julios, equivalente a una botella de agua semivac铆a", dijo Haro este jueves. "Tengo claro que la llamada a Martag贸n no la hacen ni el presidente ni el vicepresidente. A Monchi no le vi hablar por tel茅fono", a帽adi贸.

La trama que denuncia el Betis empezar铆a en una conversaci贸n del delegado del Sevilla por tel茅fono, y una serie de instrucciones que ir铆a dando despu茅s a distintos jugadores. "El v铆deo aporta mucha informaci贸n", explic贸 Haro, sobre las pruebas recogidas en ese informe. "El primer responsable es el que lanz贸 el objeto, pero los siguientes son los que simularon", afirm贸.

"En el parte m茅dico de Jord谩n no pone que sufra una lesi贸n inhabilitante. De hecho, la prescripci贸n m茅dica es que se tome un Enantyum y se vaya a casa", explic贸 un Haro que reconoci贸 que no le gustaron las "burlas de jugadores y directivos" del Betis. "Parece que es una burla a un deportista que ha sufrido una agresi贸n y las repruebo", apunt贸.

La misma noche de la suspensi贸n del partido varios jugadores del Betis criticaron la actuaci贸n del t茅cnico rival, Julen Lopetegui, por incitar a simular un mareo y tirarse en el suelo a Jord谩n. Al d铆a siguiente, Pellegrini pidi贸 "saber si un palo de pl谩stico produce un traumatismo", "merece una investigaci贸n".

La Comisi贸n Permanente de la Comisi贸n Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte pidi贸 el cierre temporal por un mes del Benito Villamar铆n por "los grav铆simos incidentes" del derbi, mientras que el Juez de Competici贸n de la RFEF determin贸 la clausura del estadio durante dos partidos.