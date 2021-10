Ángel Torres: "En este momento de malos resultados creemos que es mejor traer a alguien conocido"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que la elección de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador en lugar de Míchel se debe a que considera que "es mejor traer a alguien conocido en este momento de malos resultados" y confirmó que tras reunirse antes del duelo ante la Real Sociedad con el anterior técnico y los jugadores, notó que estos "empezaban a dudar".

"Estas cosas ocurren en el fútbol, hay resultados y se decide cambiar. La elección por parte del club ha sido la de elegir a Quique, que es un hombre conocido y creíamos que en este momento de malos resultados es mejor traer a alguien conocido", comentó Torres durante la presentación este miércoles del relevo de Míchel.

El dirigente dejó claro que no buscaba "un cambio radical". "No soy fácil en el día a día y ya le conozco, aunque la segunda vez que vino se enfadó y salió corriendo", bromeó sobre la abrupta salida del madrileño en su anterior etapa como entrenador del conjunto madrileño.

"Ha tenido a los niños en la cantera y a la gente que ha estado en la casa les estoy agradecido y no me cuesta llamarles. Lo de Míchel me ha costado y creo que Quique es el ideal, espero que no me vuelva a equivocar", añadió.

El presidente del Getafe confesó que decidió "rápido" la destitución del anterior técnico. "Cuando hay que asumir responsabilidades las asumo yo para bien o mal. Dos días antes del partido contra la Real me reuní con los capitanes y Míchel, y vi que los futbolistas empezaban a tener dudas", advirtió.

Por ello, pese a que un empate contra la Real Sociedad podría ser considerado "un gran éxito", ya se había percatado de que había "otros problemas". "Tranquilamente decidí hablar con Míchel para decirle que así no podíamos seguir. Fueron 30 segundos porque Míchel quiere mucho a la casa y ha tenido mala suerte, al que deberían haberse llevado por delante es al presidente, pero como por encima de mí no hay nadie, me tenéis que seguir aguantando", remarcó.

Ahora, tampoco le guarda "rencor" a Quique Sánchez Flores por lo sucedido en su anterior etapa. "Si lo tuviera muchos de vosotros lo habríais pasado mal", señaló entre risas dirigiéndose a los periodistas.

"Espero que antes de Navidad estemos dónde nos corresponde por presupuesto y categoría porque creo que tenemos una gran plantilla, pero hay que trabajar y recuperar a la gente", admitió Torres, que no tendrá problemas en traer algún refuerzo en la próxima ventana, pero que va a "firmar por firmar" porque considera que cuenta con "plantilla suficiente".

De todos modos, el dirigente cree que se merecen "más" de lo que la clasificación dice. "Pero lo de acogerse a la suerte es para los malos toreros y los que no tienen dinero. Hemos sido nosotros y por eso se buscan soluciones, también hemos hecho partidos muy malos, hay que ver en su conjunto por qué el equipo está tan irregular", aclaró.

Finalmente, se mostró "totalmente en contra" de que los aficionados "se metan con los futbolistas y el entrenador". "Es injusto y no voy a tolerar que nadie insulte. Si empezamos a dividirnos...", sentenció Torres.