Ángel Torres: "En tres años el Coliseum estará totalmente cerrado"

El presidente 'azulón' reconoce que el acuerdo "no era el mejor" y avanza que presentará tres proyectos para cubrir el estadio

GETAFE, 28 Dic. 2022 (Europa Press) -

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, ha asegurado este miércoles que el acuerdo de concesión del estadio Coliseum Alfonso Pérez que ha firmado con el Ayuntamiento de Getafe "no era el mejor", porque quería que fuese en propiedad para el club, aunque está "satisfecho" y negociará las obras para techarlo después de las elecciones municipales de mayo de 2023.

Torres ha señalado durante el acto de Navidad del club, en el que ha estado presente la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que dentro de un mes presentará tres proyectos para cubrir el estadio, y "que la gente opine cuál le gusta más".

Además, el presidente del club 'azulón' ha explicado que se trata de "hacer sobre este estadio un nuevo estadio". "Hay que hablar con el Ayuntamiento porque es el propietario, pero en tres años estará el campo totalmente cerrado", ha afirmado.

"No creo que esto se vuelva a complicar porque no hay motivo, ya que tenemos el dinero y una concesión a 50 años", ha destacado un Torres que ha agregado que tienen pendiente una conversación después de las elecciones municipales. "Con quien las gane, lo que no quiero es que nadie utilice al equipo ni sirva de influencia", ha añadido.

"Me hubiera gustado que fuese en propiedad para el club, pero hay que cerrar página y llevarnos bien", ha manifestado el presidente del Getafe CF en relación al acuerdo firmado con el Ayuntamiento, que se aprobó en una Junta de Gobierno local el pasado mes de octubre para la concesión de las instalaciones del Coliseum, de la Ciudad Deportiva y de un local, por un plazo de 40 años, prorrogable por otros diez.

