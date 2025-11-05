Ángel Víctor Torres comparecerá esta tarde para valorar el informe de la UCO

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 16.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo'. Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio, Torres comparecerá esta tarde en una rueda de prensa extraordinaria para hacer una valoración de este informe una vez se ha conocido al completo. Según este informe, Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: "He dado el golpe preciso en la mesa". Del mismo modo, el informe también señala que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones. Fuentes de su equipo ya realizaron una primera valoración de este informe, considerando que acredita que no se produjeron actos "delictivos" y por tanto el ministro exige "disculpas públicas". Desde el departamento que dirige Torres ven acreditado que no se produjo ninguna ilegalidad. En ese sentido piensan que queda acreditado que se actuó "correctamente" tal como, indican, han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.