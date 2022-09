Angela Stanford, nombrada vicecapitana del equipo estadounidense de la Solheim Cup 2023

La capitana del equipo de Estados Unidos, Stacy Lewis, ha elegido a su compatriota Angela Stanford como su tercera vicecapitana para la Solheim Cup de 2023, que se celebrará en Finca Cortesín (Málaga) del 18 al 24 de septiembre del próximo año.

Stanford, ganadora del Amundi Evian Championship 2018 y seis veces miembro del combinado de Estados Unidos, se une a Morgan Pressel y Natalie Gulbis como vicecapitanas. "Conozco a Angela desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta de que haya aceptado trabajar conmigo en la Solheim Cup 2023", señaló Stacy Lewis.

"Angela tiene un gran ojo para las estadísticas, para encontrar los pequeños detalles que permiten elegir a las mejores jugadoras y hacer las combinaciones de equipos adecuadas. De cara a nuestra semana en España, sé que tengo tres grandes profesionales -y grandes amigas- que trabajarán conmigo para ofrecer a estas jugadoras la mejor experiencia a ambos lados de las cuerdas", continuó.

Stanford es miembro del LPGA Tour desde 2001. Acumula seis victorias en dicho circuito, incluyendo un 'grande' como el Amundi Evian Championship 2018. Ha competido en seis Solheim Cup, representando a Estados Unidos en las ediciones de 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015. En 2015, Stanford consiguió el punto ganador para el equipo de Estados Unidos con su victoria por 2 y 1 sobre Suzann Pettersen, jugadora que comandará el equipo europeo en la Solheim Cup 2023.

"Me siento muy honrada y emocionada de formar parte del equipo de Stacy en 2023. La pasión de Stacy por el golf femenino y la Solheim Cup es realmente impresionante. Cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me gusta la Solheim Cup y estoy muy feliz de representar a mi país de nuevo", declaró Stanford. "¡Estoy deseando tener la oportunidad de aprender de Stacy, Morgan y Natalie, y trabajar para que la copa vuelva a Estados Unidos!", indicó Stanford.

Lewis y Stanford fueron compañeras en el equipo de Estados Unidos en las ediciones de 2011, 2013 y 2015, y ambas fueron vicecapitanas a las órdenes de Pat Hurst en la Solheim Cup de 2021.

