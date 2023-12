EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Steve Angeli lanzó para 232 yardas y tres anotaciones el viernes, con lo cual guio a Notre Dame a una paliza de 40-8 sobre Oregon State en el Sun Bowl.

Agneli completó 15 de 19 envíos, incluidos tres de touchdown: uno de 8 yardas a Jayden Thomas, otro de 13 a Jordan Faison y uno más de 13 a Jeremiyah Love. El quarterback de segundo año cumplía su primera aparición de inicio por Notre Dame (15).

Reemplazó a Sam Hartman, uno de varios jugadores que decidieron asentarse del encuentro.

“Éste es un momento que recordaré por el resto de mi vida”, dijo Angeli. “Pero realmente lo que importa no soy yo, sino los chicos que me rodean. Todos estos chicos que han estado en ese vestuario me han nutrido, especialmente Sam Hartman, quien ha hecho un trabajo grandioso para enseñarme cómo se hace esto y permitirme salir con esta oportunidad”.

Faison, el jugador más valioso del duelo, realizó cinco recepciones para 115 yardas y un touchdown por los Irish (10-3). El corredor Jadarian Price añadió 106 yardas en 13 acarreos con una anotación.

Oregon State (23 con 8-5) finalizó la temporada con una racha de tres derrotas.