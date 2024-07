Angelina Jolie, Lady Gaga, Pitt, Clooney... Lluvia de estrellas en la Mostra de Venecia

Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney y Nicole Kidman forman parte de las estrellas que estarán presentes del 28 de agosto al 7 de septiembre en el 81º Festival de Venecia, cuya programación fue presentada este martes.

Veintiún filmes competirán por el prestigioso León de Oro a la Mejor Película, anunció el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, durante una presentación retransmitida en directo por internet.

Entre las películas más esperadas figura "Joker: Folie à Deux" ("Guasón: Folie à Deux") de Todd Phillips, segunda entrega de "Joker", que también tendrá a Joaquin Phoenix como protagonista, esta vez acompañado de Lady Gaga.

El nuevo largometraje de Pedro Almodóvar, "La habitación de al lado", la primera película del cineasta español rodada en inglés, en Nueva York, y que cuenta con Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro en el reparto, también competirá por el preciado galardón.

Por su parte, el director Luis Ortega, "una de las voces más originales del cine argentino contemporáneo", según Alberto Barbera, presentará en Venecia el filme "Matar al jockey".

La película, interpretada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho, cuenta la historia "un poco surreal, un poco grotesca" de "un gran jockey argentino que corre para un jefe mafioso pero que bebe demasiado, se mete en muchos líos, acaba encarcelado y, al final, cambia de sexo", explicó el director artístico del festival.

- La película "más personal" de Walter Salles -

Esta edición de la Mostra también supondrá el regreso del brasileño Walter Salles, doce años después de su último filme, con "I'm still here" ("Ainda Estou Aqui"), basado en un libro que narra la historia verdadera de una mujer que busca a su esposo, un diputado secuestrado por los militares brasileños durante la dictadura. De joven, Salles era amigo de la familia del diputado lo que hace, según explicó Barbera, que "seguramente" se trate de la película "más personal" del cineasta brasileño.

Barbera destacó la "gran interpretación de Fernanda Torres, tal vez una de las artistas más grandes de su generación, actriz, escritora y guionista".

Otra cita importante del festival será la presentación del film "Maria", del chileno Pablo Larraín, en el que Angelina Jolie interpreta a la famosa cantante Maria Callas durante los últimos días de su vida en París.

George Clooney y Brad Pitt también levantarán pasiones en el Lido, pero fuera de competición, con "Wolfs", de Jon Watts.

La estrella australiana Nicole Kidman protagoniza "Babygirl", un thriller erótico de Halina Reijn sobre una mujer insatisfecha en sus relaciones conyugales que emprende una peligrosa relación sadomasoquista.

El británico Jude Law encabezará el cartel de "The order", del australiano Justin Kurzel, en el que da vida a un agente del FBI inmerso en los círculos supremacistas blancos de los años 1980.

- El regreso de Beetlejuice -

En el festival también se proyectarán tres filmes franceses, incluyendo "Jouer avec le feu", tercer trabajo de las hermanas Delphine y Muriel Coulin, con Vincent Lindon y Benjamin Voisin en el reparto.

El certamen también contará con cinco películas italianas en competición, entre ellas "Queer", la última cinta de Luca Guadagnino ("Call me by your name"), con Daniel Craig, el cual, según Alberto Barbera, realizó en este largometraje "la interpretación de su vida".

Este año, el jurado estará presidido por la actriz francesa Isabelle Huppert. Además del León de Oro, el jurado otorgará, el 7 de septiembre, el León de Plata - Gran premio del Jurado; el León de Plata - Premio a la mejor dirección; los premios a la mejor interpretación masculina y femenina y el premio al mejor guion.

Esta edición del más antiguo de los festivales de cine empezará el 28 de agosto con la proyección, fuera de competición, de "Beetlejuice Beetlejuice", continuación de la icónica película de Tim Burton estrenada en 1988.

Una noche en la que desfilarán por la alfombra el actor estadounidense Michael Keaton, que retoma a sus 72 años el papel del fantasma grosero y chillón, acompañado de Winona Ryder, Willem Dafoe y Monica Bellucci.

