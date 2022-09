Angelina Jolie pide más ayuda para las víctimas de las inundaciones en Pakistán

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó a víctimas de las inundaciones en Pakistán, donde reclamó más ayudas y afirmó este fenómeno debería alertar al mundo sobre las consecuencias del cambio climático.

"Nunca he visto nada así", declaró el miércoles Angelina Jolie, emisaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La actriz estadounidense ya había visitado Pakistán con ocasión del terremoto de 2005 y de las inundaciones acaecidas en 2010.

Las últimas inundaciones registradas en Pakistán, provocadas por el monzón -que fue más intenso de lo habitual a causa del cambio climático, según los expertos-, cubrieron un tercio del país y dejaron cerca de 1.600 muertos desde junio, según el último balance oficial.

Más de siete millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y muchas viven desde entonces en campamentos improvisados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias.

"Estoy claramente con ustedes, para empujar a la comunidad internacional a hacer más [...] Esto es una verdadera señal de alarma para el mundo sobre en qué punto estamos" en materia de calentamiento global, agregó Angelina Jolie durante una reunión con responsables civiles y militares en Islamabad.

"El cambio climático no solo es real, no es que esté llegando, es que ya está aquí", agregó.

La actriz visitó la provincia de Sind (sur), una de las más afectadas, donde habló con personas desplazadas que viven en campamentos.

La ONU advirtió que Pakistán se encuentra amenazado por un "segundo desastre" provocado por enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera, la diarrea o la malnutrición.

"He hablado con gente que me ha dicho que no llega suficiente ayuda, dentro de unas semanas ya no estarán ahí, no sobrevivirán. Hay muchos niños muy mal alimentados", señaló Angelina Jolie.

