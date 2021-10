Angelina Jolie protagoniza Eternals: "Mis hijos creen que Thena se parece a mí, es vulnerable y fuerte"

La actriz Angelina Jolie interpreta a la poderosa guerra Thena en 'Eternals', pel√≠cula dirigida por la oscarizada Chlo√© Zhao ('Nomadland'). La cinta, basada en los c√≥mics de Marvel creados por Jack Kirby y enmarcada dentro de la Fase 4 del Universo Cinem√°togr√°fico Marvel, se estrena en los cines de Espa√Īa el pr√≥ximo 5 de noviembre.

"Este proyecto me atrajo por muchas razones. Quería ser parte de esta familia antes incluso de saber a quién iba a interpretar. Chloé Zhao es conocida por dar realidad a sus películas. A muchos de nosotros nos contrataron para aportar a los personajes algo de nuestras vidas, tal vez algo de lo que ni siquiera éramos conscientes, y dejar que eso creciera en la película", manifestó Angelina Jolie en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

La int√©rprete asegur√≥ que Thena es el personaje "m√°s fant√°stico" que ha interpretado hasta el momento, pero a√ļn as√≠ la actriz ganadora del Oscar sigue encontrando muchos paralelismos con su propia personalidad. "Mis hijos creen que es el personaje que m√°s se parece a m√≠ que hayan visto. Creo que Thena puede ser fuerte y vulnerable a la vez, algo que le ocurre a mucha gente y pienso que es muy importante que veamos esto", puntualiz√≥ Jolie.

Y aunque los focos apunten inevitablemente hacia Angelina Jolie, Gemma Chan, que repite en la franquicia con otro personaje tras interpretar a la alienígena Minn-Erva en 'Capitana Marvel', es la protagonista principal de la trama de 'Eternals'. Chan describe a Sersi, su personaje, como "un espíritu libre". "Sersi es una superheroína, pero sus poderes no son los más obvios ni los más llamativos. No es la mejor luchadora, pero tiene empatía y una gran afinidad con la humanidad y la Tierra", explicó.

Richard Madden, el actor que dio vida a Robb Stark en la popular serie 'Juego de Tronos', da vida a Ikaris, el gran amor de Sersi durante milenios. "Estoy un poco acostumbrado a hacer personajes románticos, que toman decisiones impulsadas por el amor. Con Ikaris, es lo opuesto a eso. Trata de enterrar lo que siente porque se interpone en su deber", contó Madden de su personaje.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destac√≥ la ambici√≥n y la visi√≥n del productor Nate Moore y de la directora Chlo√© Zhao. "Era algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito quer√≠amos dar el siguiente paso y arriesgar, decir 'a√ļn no conoc√©is nada de este universo' y 'existen estos diez grandes h√©roes que no has conocido'", dijo Feige.

Una superheroína latina

La actriz mexicana Salma Hayek da vida a Ajak, l√≠der del nuevo grupo de h√©roes. La actriz no oculta su emoci√≥n por haber llegado al Universo Cinematogr√°fico Marvel y formar parte de una producci√≥n de este tama√Īo y repercusi√≥n global a estas alturas de su carrera.

"Siempre so√Ī√© con ser una superhero√≠na, quer√≠a trabajar con los mejores directores del mundo y hacer superproducciones. Pero eso no me sucedi√≥... ni con 20 a√Īos, ni con 30 a√Īos. Con 40 piensas: 'que les den por ah√≠'. Podr√≠a haber sido una gran superhero√≠na, pero no han sabido verlo. Y te rindes. Pero es muy halagador cuando a tus 50 a√Īos, una directora brillante te da la oportunidad de hacer las dos cosas, algo que viene de un lugar profundo pero que tambi√©n es una gran superproducci√≥n. Me equivoqu√©. Todo es posible", manifest√≥ Hayek.

La trama de 'Eternals', se remonta hasta hace millones de a√Īos, cuando los seres c√≥smicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar gen√©ticamente con los humanos. Su intenci√≥n era crear individuos super poderosos que hicieran √ļnicamente el bien, pero algo sali√≥ mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso.

Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) tratar√°n de vivir su propia historia de amor. Los actores Kit Harington, Don Lee, Barry Keoghan, Brian Tyre Henry, Kumail Nanjiani, Lia McHugh y Lauren Ridloff completan el reparto de 'Eternals'.