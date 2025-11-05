Angelina Jolie realiza visita sorpresa a la ciudad ucraniana de Jersón
La estrella de Hollywood Angelina Jolie, antigua enviada de la ONU para los refugiados, realizó el miércoles una visita sorpresa a Jersón, en el sur...
La estrella de Hollywood Angelina Jolie, antigua enviada de la ONU para los refugiados, realizó el miércoles una visita sorpresa a Jersón, en el sur de Ucrania, informaron medios ucranianos.
La actriz estadounidense visitó centros médicos, entre ellos una maternidad y un hospital infantil en esta ciudad, ocupada por Rusia durante varios meses en 2022, según medios locales y nacionales ucranianos.
Un responsable local, Vitali Bogdanov, publicó en Facebook una foto en la que se la ve con un chaleco antibalas con insignias ucranianas.
Ni la actriz ni el gobierno ucraniano comunicaron oficialmente sobre esta visita.
La estrella de Hollywood fue enviada especial de la ONU para los refugiados entre 2012 y 2022, ya había visitado Ucrania pocos meses después del inicio de la invasión rusa y se había reunido con desplazados en Leópolis (Lviv), en el oeste del país.
