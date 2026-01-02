Angelina Jolie visita el paso de Rafah para expresar su apoyo a la población de Gaza

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza, constataron periodistas de la AFP

Se trató de una visita para mostrar su apoyo a la población del enclave palestino por dos años de guerra contra Israel, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023

La ex enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que acudió acompañada de una delegación estadounidense, conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios

Según los medios locales, la actriz estadounidense participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza, así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado

Ni ella ni las autoridades han comunicado oficialmente hasta ahora sobre esta visita

Angelina Jolie, uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, renunció a su cargo de enviada especial del ACNUR a finales de 2022, tras más de 20 años de servicio, afirmando que quería "trabajar de otra manera" y en cuestiones humanitarias más amplias

A lo largo de los años realizó más de 60 misiones sobre el terreno, poniendo su fama y la garantía de atraer a los medios al servicio de la causa de los refugiados

La reapertura del paso de Rafah, prevista en el plan de paz para el territorio palestino y reclamada desde hace tiempo por la ONU y la comunidad humanitaria, no ha sido autorizada por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre