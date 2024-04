anglo american dice que recibió propuesta de adquisición de bhp

(Actualiza con confirmación oficial, agrega detalles, citas, nombre de autores y procedencia; cambia redacción)

Por Scott Murdoch y Anousha Sakoui

SÍDNEY/LONDRES, 25 abr (Reuters) - La minera Anglo American confirmó el jueves que recibió una propuesta de adquisición no solicitada, no vinculante y altamente condicionada por parte de la gigante BHP Group y que su directorio está evaluando la oferta junto con asesores.

Anglo American dijo que BHP presentó una propuesta por la totalidad de sus acciones.

La empresa minera británica, que cotiza en Londres y posee minas en países como Chile, Sudáfrica, Brasil y Australia, tenía una capitalización bursátil de 36.710 millones de dólares al cierre del miércoles, según datos de LSEG.

La operación, de cerrarse, daría a BHP acceso a mayor cantidad de cobre, uno de los metales más codiciados en la transición hacia energías limpias, y potasa, dos de sus materias primas estratégicas, así como más carbón de coque en Australia.

También podría desencadenar una oleada de transacciones por cualquier activo no deseado, como mineral de hierro, níquel y diamantes, donde Anglo posee el 85% del gigante del sector De Beers.

"No hay certeza de que se vaya a hacer ninguna oferta ni de las condiciones en que se haría", dijo Anglo American en un comunicado, añadiendo que la propuesta no solicitada no es vinculante y está muy condicionada.

La compañía dijo que su consejo estaba revisando la propuesta y no reveló la proporción de acciones en oferta.

BHP declinó hacer comentarios cuando se le preguntó acerca de informes anteriores sobre conversaciones preliminares con Anglo American.

La operación estaría condicionada a que Anglo American cediera por separado a sus accionistas la totalidad de sus participaciones en Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore.

Según las normas británicas sobre adquisiciones, BHP tiene hasta el 22 de mayo para presentar una oferta en firme.

BHP, conocida sobre todo por la extracción de mineral de hierro, cobre, níquel y carbón de coque, tenía el miércoles una capitalización bursátil de unos 149.000 millones de dólares. El mercado australiano permanecerá cerrado el jueves por festivo.

Si el acuerdo con Anglo American fructificara, sería la segunda gran adquisición de BHP en aproximadamente un año, tras la compra de Oz Minerals en 2023.

Anglo American declaró en febrero que emprendería una revisión de activos tras una caída del 94% en su beneficio anual y una serie de amortizaciones. La demanda de la mayoría de los metales que extrae ha disminuido y su negocio de diamantes De Beers ha sufrido una pérdida de valor de 1.600 millones de dólares.

El sector minero mundial ha sido testigo de una oleada de fusiones y adquisiciones a pesar de las crecientes preocupaciones en torno a las perspectivas económicas de uno de los mayores compradores de metales del mundo, China.

Ambas empresas mineras han identificado recientemente la potasa como un negocio importante que complementaría sus operaciones mineras a medida que crece la demanda de alimentos.

BHP se centra actualmente en su proyecto de potasa de Jansen, en la provincia canadiense de Saskatchewan, mientras que Anglo American tiene puestas sus esperanzas en la mina de potasa de Woodsmith, en Yorkshire.

(1 dólar = 1,5401 dólares australianos) (Reporte adicional de Rishav Chatterjee en Bengaluru. Editado en español por Héctor Espinoza y Javier Leira)