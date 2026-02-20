Anglo American es golpeada por amortización de De Beers, reporta pérdida de US$3.700 millones

Por Clara Denina

LONDRES, 20 feb (Reuters) - Anglo American reportó el viernes unas pérdidas de US$3.700 millones tras realizar otra amortización en su negocio de diamantes, mientras la minera sigue adelante con sus planes de deshacerse de activos no esenciales y completar su fusión con Teck Resources

Anglo cerró una temporada de presentación de resultados dispar para los grupos mineros que cotizan en Londres, lo que pone de relieve la divergencia en la suerte de la industria, ya que Antofagasta se benefició del alza de los precios del cobre, mientras que otras empresas diversificadas se enfrentaron a mercados más débiles del mineral de hierro, los diamantes y el carbón

La empresa registró un deterioro antes de impuestos de US$2.300 millones relacionado con su unidad De Beers, lo que redujo el valor contable de más de US$4.000 millones a US$2.300 millones

Las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de US$6.400 millones estuvieron en línea con las estimaciones de los analistas. Declaró un dividendo de US$0,23 por acción, o unos US$200 millones. Esto supone un descenso con respecto a los US$0,64 por acción, o US$800 millones, del año anterior

El precio de las acciones de la empresa subía un 0,7% a las 1228 GMT

Anglo, que en julio suspendió sus activos de níquel y carbón siderúrgico que pretende vender, tiene como objetivo centrarse en los activos de cobre y mineral de hierro

En mayo se escindió su negocio del platino y anunció que sigue adelante con sus planes de vender De Beers

La empresa anunció una posible asociación con Mitsubishi Corp para su proyecto de fertilizantes Woodsmith en el norte de Inglaterra, que había puesto en cuidado y mantenimiento

ESCISIÓN DE DE BEERS

Anglo ha reevaluado el valor de De Beers después de que la unidad de diamantes registró una tercera caída anual consecutiva en la producción. También ha recortado las previsiones de producción de De Beers para 2026, ya que la débil demanda y los elevados inventarios siguen lastrando el mercado de los diamantes

Anglo ya había reducido el valor de De Beers en unos US$3.500 millones en los últimos dos años. "En este momento hay una abundante oferta de diamantes en bruto en el mercado", dijo el director ejecutivo Duncan Wanblad a periodistas

La venta de De Beers se encuentra en una fase avanzada, afirmó. "Tenemos que... llegar a ofertas vinculantes definitivas y luego elegir al socio con el que queremos seguir adelante y negociar con todas las partes implicadas, incluido el Gobierno de Botsuana", añadió

De Beers, que Anglo puso a la venta como parte de una reestructuración más amplia, ha despertado el interés de múltiples consorcios, según Wanblad

Botsuana, que ya es accionista con un 15% y fuente del 70% de su producción anual de diamantes en bruto, ha manifestado su intención de aumentar su participación

Angola aspira a adquirir una participación del 20-30% en De Beers, una propuesta que se está debatiendo con otros productores de diamantes africanos, dijo a principios de este mes a Reuters un funcionario de alto rango del Ministerio de Minería de Angola

Wanblad se mostró "optimista" respecto a la firma de un acuerdo este año

ALIANZA CON TECK

Dado que la consolidación a gran escala del sector minero sigue siendo difícil de alcanzar a pesar de la presión sobre las empresas para que amplíen sus carteras de cobre, Anglo es la única gran minera que ha cerrado un acuerdo, al anunciar en septiembre una fusión con Teck por valor de US$53.000 millones, íntegramente en acciones y sin prima

El viernes, Wanblad dijo que espera que el acuerdo se apruebe entre septiembre y marzo, ya que está a la espera de las aprobaciones reglamentarias de China y Corea del Sur

El acuerdo, que daría lugar al quinto productor de cobre más grande del mundo, siguió adelante incluso cuando la mayor empresa minera del mundo, BHP Group, intentó adquirir Anglo

Se prevé que la entidad combinada produzca más de 1,2 millones de toneladas métricas de cobre al año

El cobre, un metal clave para las industrias energética y de la construcción, está llamado a beneficiarse del aumento de la demanda impulsado por los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial.