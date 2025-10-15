Anglo American ofrece reparaciones en busca de que la UE apruebe acuerdo con MMG: fuente

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 15 oct (Reuters) - Anglo American se ofreció a comprar ferroníquel a MMG para su reventa en Europa durante un máximo de 10 años, con el fin de aliviar la preocupación antimonopolio de la UE por la venta de su negocio de níquel a una unidad de la empresa que cotiza en Hong Kong, dijo el miércoles una persona con conocimiento directo del asunto.

Anglo American, que cotiza en Londres, anunció en febrero la venta de su negocio de níquel en Brasil por US$500 millones. La Comisión Europea está examinando la venta.

La reparación ofrecida abordaría cualquier preocupación regulatoria de que el acuerdo pueda cortar parte del suministro del metal para los clientes en Europa, mientras que aún permite a la empresa de Hong Kong vender sus productos en Europa, dijo la fuente.

El acuerdo sería por una cantidad acordada de ferroníquel de las dos minas de Brasil equivalente a sus ventas actuales en Europa, dijo la persona. Tendría una validez de cinco años, con opción a otros cinco.

La Comisión, que actúa como garante de la competencia en la UE, confirmó la recepción de las reparaciones de Anglo American y amplió el plazo de su decisión hasta el 4 de noviembre.

Se espera que recabe la opinión de rivales y clientes antes de decidir si acepta las concesiones, exige más o abre una investigación de cuatro meses.

La venta forma parte de una reestructuración más amplia de Anglo American para volver a centrarse en la extracción de cobre y mineral de hierro. Alrededor de dos tercios de todo el níquel refinado producido se destina a la industria del acero inoxidable. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)