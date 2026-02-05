Anglo American reduce un 10% la producción de cobre de 2025 y recorta previsiones para 2026

LONDRES, 5 feb (Reuters) - La minera global Anglo American publicó el jueves una ⁠caída del 10% ⁠en la producción de cobre el año pasado, hasta las 695.000 toneladas métricas, el extremo inferior de ⁠sus ‌previsiones, ​y recortó su pronóstico para 2026 para este metal de ​transición.

La minera, que cotiza en la Bolsa de ‌Londres, espera ahora una producción de ‌cobre en 2026 de ​entre 700.000 y 760.000 toneladas, frente a la previsión anterior de 760.000-820.000 toneladas, debido en parte a la menor producción de su mina Collahuasi, de propiedad conjunta, en Chile.

Anglo dijo que espera registrar alrededor de 200 millones de dólares en gastos para ⁠la segunda mitad de 2025 relacionados con las provisiones para la rehabilitación ​de sus operaciones de cobre en Chile.

La minera, que cotiza en la Bolsa de Londres, anunció en septiembre un plan para una fusión por valor de 53.000 millones de dólares, íntegramente en acciones y sin prima, con la canadiense ⁠Teck Resources , que daría lugar al quinto mayor productor de cobre ​del mundo. Este metal se utiliza para vehículos eléctricos e infraestructuras renovables.

Ambas empresas han experimentado una importante reestructuración en los últimos ‍años, impulsada en parte por anteriores intentos de adquisición.

Anglo se está reorientando hacia el cobre y el mineral de hierro, al tiempo que busca escindir o vender su negocio de diamantes De Beers, ​que atraviesa dificultades, así como sus activos de carbón metalúrgico y níquel. Ninguna de estas desinversiones se ha completado aún. (Reporte de Clara Denina. Edición ‍de Bernadette Baum; editado en español por Tomás Cobos)