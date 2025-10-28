Anglo American registra una caída del 9% en la producción de cobre a nueve meses

LONDRES, 28 oct (Reuters) - La minera mundial Anglo American registró el martes una caída del 9% en la producción de cobre en los nueve primeros meses del año, pero mantuvo sus previsiones para 2025 para el metal de transición y elevó sus perspectivas para la producción de mineral de hierro.

Anglo dijo que su producción de cobre se situó en 183.500 toneladas métricas en el trimestre de julio a septiembre, frente a las 181.000 toneladas del mismo periodo de 2024, pero cayó a 526.000 toneladas en los nueve primeros meses desde las 575.000 de 2024. La minera, que cotiza en Londres, anunció en septiembre un plan para fusionarse con la canadiense Teck Resources, con la esperanza de forjar un nuevo peso pesado mundial centrado en el cobre. La operación se produjo cuando Anglo estaba reestructurando su negocio tras rechazar una oferta de adquisición de US$49.000 millones de su competidor BHP Group en 2024.

Anglo sigue esperando producir entre 690.000 y 750.000 toneladas de cobre y ha elevado sus cifras de hierro a 58-62 millones de toneladas desde los 57-61 millones anteriores, después de que la inspección de un ducto en su operación de Minas-Río en Brasil finalizara antes de lo previsto. (Información de Clara Denina; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)