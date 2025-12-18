Ani Kilambi, de 31 años, se une a los Washington Nationals como gerente general

WASHINGTON (AP) — Ani Kilambi se unió oficialmente el jueves a los Nacionales como su nuevo gerente general, convirtiendo al directivo de 31 años, que había estado con los Filis de Filadelfia, otra cara joven que se une al equipo del presidente de operaciones Paul Toboni en Washington.

Kilambi fue asistente del gerente general de los Filis, trabajando con ese club desde 2021.

Antes de eso, estuvo con los Rays de Tampa Bay durante más de cinco años.

Kilambi asume un puesto que fue ocupado durante más de una década y media por Mike Rizzo, quien se convirtió en el gerente general de Washington en 2009 y añadió el título de presidente de operaciones en 2013. Rizzo fue despedido en julio durante la sexta temporada consecutiva de derrotas de los Nacionales. El manager Dave Martinez también fue despedido entonces.

Rizzo y Martinez estaban a cargo en 2019 cuando los Nacionales ganaron la Serie Mundial, pero el equipo no ha tenido un año ganador desde entonces. Washington tuvo un récord de 66-96 en 2025, ubicándose en el puesto 14 de 15 clubes en la Liga Nacional.

Mike DeBartolo asumió como gerente general interino después de que Rizzo fuera despedido y supervisó la llegada del campocorto de 17 años Eli Willits con la primera selección en el draft amateur de las Grandes Ligas de Béisbol en julio.

Toboni, de 35 años, fue contratado a finales de septiembre para dirigir a los Nacionales; había sido asistente del gerente general con los Medias Rojas de Boston. Trajo al manager Blake Butera, quien a los 33 años se convirtió en el directivo más joven en las mayores desde la década de 1970.

Hay mucho trabajo por hacer para darle la vuelta a los Nacionales, que necesitan mucho talento y profundidad mientras intentan reconstruir su plantel de Grandes Ligas y su suministro de prospectos de ligas menores.

El primer movimiento de Toboni en la agencia libre se produjo el lunes, cuando Washington acordó los términos con el lanzador zurdo Foster Griffin en un contrato de un año por US$5,5 millones, pendiente de la finalización exitosa de un examen físico. Griffin jugó en Japón las últimas tres temporadas.

