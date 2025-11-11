Anillo de diamantes "Mellon Blue" se vende por US$25 millones en una subasta en Ginebra

Por Cecile Mantovani

GINEBRA, 11 nov (Reuters) - Un diamante azul de 9,51 quilates que perteneció a Rachel "Bunny" Mellon, filántropa aristocrática y amiga íntima de Jacqueline Kennedy, se vendió en Ginebra por US$25.000.000, informó el martes la casa de subastas Christie's.

El diamante en forma de pera sin defectos internos, montado en la punta de un anillo de diseño arremolinado, lleva el nombre de "Mellon Blue", en honor a su antigua propietaria, que lo hizo engastar como colgante.

Se vendió por US$32.600.000 en 2014, el año en que Mellon murió a los 103 años.

Ese fue el precio más alto jamás pagado en ese momento por un diamante de color en una subasta, dijo Christie's. Pero el récord mundial para un diamante azul es el "Oppenheimer Blue", que se vendió por más de US$57.000.000 en Ginebra en 2016. (Reporte de Cecile Mantovani; Redacción de Emma Farge; Editado en español por Javier Leira)