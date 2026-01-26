Animales: el gato más lindo del mundo vive en Brescia

Este gatito Maine Coon de ocho meses obtuvo el primer puesto en la Exposición Internacional Felina de Padua, que finalizó el domingo por la noche.

Nacido en París, hijo de campeones estadounidenses, llegó a Italia en octubre, a la casa del criador Stefano Tomasoni de Brescia. "Encontrar un pedigrí tan importante nos llevó mucho tiempo", declaró su dueño.

"Pero estamos enamorados de él. Tiene un cuerpo precioso y una personalidad maravillosa; le encanta que lo acaricien y lo sostengan. Es juguetón con todos, incluso con los jueces. Se lo pasó genial durante la exposición", deslizó.

Tras ganar el título "Best in Show" de ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana) durante los dos días del evento, Abarth ya se ha convertido en un Junior Winner. Una futura estrella del reino felino.

Este año, la Exposición Internacional Felina de Padua introdujo un formato de doble evento. Junto a la exposición oficial de la Asociación Técnica Felina Nacional Italiana (Enfi), se celebró la exposición de la CFA (Asociación de Aficionados a los Gatos), el circuito felino más importante de Estados Unidos. Dos competiciones paralelas, dos jurados internacionales y dos sistemas de evaluación.

El resultado fue un espectáculo ininterrumpido que, durante todo el fin de semana, atrajo a más de 300 gatos a la exposición cada día: cachorros y adultos, de pelo largo y corto, de diversas razas.

"La satisfacción es enorme, también porque vemos un público cada vez más atento y deseoso de salir de la exposición con información sobre el cuidado y el bienestar animal", afirma Maria Sole Farinelli, presidenta del Club Felino de Verona y organizadora de la exposición.

"Nuestro principal objetivo es concienciar a la gente de que los animales que entran en nuestros hogares deben ser queridos y protegidos. Esto solo es posible si niños y adultos están preparados y son conscientes del compromiso y la responsabilidad que asumen. Y si los criadores trabajan con profesionalidad, gracias a asociaciones como ENFI que certifican sus actividades", acota.

El Maine Coon es una gran raza de gato domesticado. Tiene una apariencia física distintiva y valiosas habilidades de caza.

Es una de las razas naturales más antiguas de América del Norte.

La raza se originó en el estado de Maine (Estados Unidos).

No existen registros de los orígenes exactos del Maine Coon y la fecha de introducción a Estados Unidos, por lo que se han sugerido varias hipótesis en competencia, siendo la sugerencia más creíble que está estrechamente relacionado con el gato bosque noruego y el siberiano.

La raza era popular en las exposiciones de gatos a finales del siglo XIX, pero su existencia se vio amenazada cuando se introdujeron razas de pelo largo del extranjero a principios del siglo XX. Desde entonces, el Maine Coon ha regresado y ahora es una de las razas de gatos más populares en Estados Unidos. (ANSA).