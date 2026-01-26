Anisimova alcanza cuartos de final en Australia con victoria sobre Wang Xinyu

La estadounidense Amanda Anisimova venció el lunes a la china Wang Xinyu y selló su boleto a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde deberá medirse a su compatriota Jessica Pegula.

Anisimova, cuarta cabeza de serie, se impuso a Wang con marcador de 7-6 (7/4), 6-4 bajo un intenso calor en el John Cain Arena de Melbourne.

Disputará con Pegula un cupo en lo que sería su primera semifinal en Melbourne Park.

Pegula, de 31 años, derrotó previamente a la campeona del año pasado en el Abierto de Australia, Madison Keys, en sets corridos.

Anisimova ha enfrentado seis veces a Pegula, todas las cuales han sido ganadas por esta última.

"Me siento estupenda. Digo, qué batalla fue eso hoy. Condiciones difíciles nuevamente, contra una rival realmente buena. Nunca había jugado con ella, está jugando un gran tenis", declaró Anisimova.

"Hoy había muchos aficionados de China, pero honestamente hicieron que el ambiente fuera increíble. No me parece una falta de respeto en absoluto", afirmó.

"Simplemente son muy ruidosos, así que hacen que la energía sea muy divertida", agregó.

En caso de superar a Pegula, Anisimova podría tener que enfrentar a la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo.