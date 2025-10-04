Anisimova derrota a Gauff en menos de una hora y llega a la final del Abierto de China
La tenista estadounidense Amanda Anisimova derrotó este sábado en el Abierto de China a la campeona
La tenista estadounidense Amanda Anisimova derrotó este sábado en el Abierto de China a la campeona defensora, Coco Gauff, con lo que pasó a la final tras imponerse en sólo 58 minutos.
Anisimova, tercera cabeza de serie, finalista del Abierto de Estados Unidos, derrotó a su compatriota Gauff por 6-1 y 6-2 en Pekín.
Ahora se enfrentará el domingo a la ganadora del duelo entre la quinta cabeza de serie, Jessica Pegula, también estadounidense, y la 26ª cabeza de serie, Linda Noskova, de la República Checa.
"Logré un partido realmente muy bueno", declaró Anisimova, de 24 años, que cayó en la final en Nueva York ante la número 1 mundial, Aryna Sabalenka.
"Sabía que tenía que jugar muy bien contra Coco si quería ganar y estoy muy emocionada por estar en la final".
