Anisimova derrota a Swiatek en cuartos de final del Abierto de EEUU

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - Amanda Anisimova dio la sorpresa al derrotar a la segunda cabeza de serie Iga Swiatek por 6-4 y 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles, logrando la revancha definitiva en el mayor escenario del tenis estadounidense tras caer en la final de Wimbledon.

La octava cabeza de serie sufrió una brutal derrota por 6-0 y 6-0 ante la polaca Swiatek en Wimbledon, pero desplegó su mejor tenis en el Arthur Ashe Stadium, donde fue animada por los aficionados locales mientras le daba la vuelta al guión frente a la seis veces ganadora de Grand Slam.

Swiatek parecía estar entre las principales aspirantes tras su impecable actuación en el torneo de preparación de Cincinnati, pero le costó encontrar el ritmo después de que la estadounidense tuviera un comienzo arrollador.

Anisimova se enfrentará ahora a la checa Karolina Muchova, undécima cabeza de serie, o a la cuatro veces ganadora de Grand Slam Naomi Osaka. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York Edición en español de Daniela Desantis)