Anisimova sorprende a Swiatek y pasa a semifinales del Abierto de EEUU

Por Simon Jennings y Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - Amanda Anisimova dio la vuelta al guion el miércoles al ganar a la segunda cabeza de serie Iga Swiatek por 6-4 y 6-3 para alcanzar su primera semifinal del Abierto de Estados Unidos, vengándose de una de las derrotas más brutales de la historia de los Grand Slam.

Menos de dos meses después de sufrir una devastadora derrota por 6-0 y 6-0 ante la número dos del mundo en la final de Wimbledon, la octava cabeza de serie estadounidense completó el vuelco en 96 minutos en el estadio Arthur Ashe.

"Jugar aquí es muy especial", dijo Anisimova en su entrevista a pie de pista. "He tenido la racha de mi vida aquí... Hoy lo he demostrado todo. Puedo hacerlo".

La trayectoria de la jugadora de 24 años, que pasó de las lágrimas en julio al triunfo el miércoles, personifica la capacidad de redención de este deporte.

Tras volver a ver las dolorosas imágenes de Wimbledon el martes por la noche, Anisimova admitió que estuvo "lentísima" en aquella final, pero afrontó la revancha con un propósito renovado.

"Hoy es sin duda la victoria más significativa de mi vida", dijo a la prensa. "Salí al campo sin un ápice de miedo... No paraba de moverme y de intentar tomar la iniciativa."

Anisimova se enfrentará en semifinales a Naomi Osaka, después de que la japonesa, 23ª cabeza de serie, se impusiera a Karolina Muchova por 6-4, 7-6(3).

Swiatek reconoció que el agresivo juego de devolución de su rival fue decisivo.

"No podía ganar el partido de hoy jugando así, sirviendo así, y con Amanda siendo tan agresiva en las devoluciones", dijo a la prensa la seis veces campeona de Grand Slam.

La estadounidense dominó en la devolución, convirtiendo cuatro de nueve oportunidades de rotura, mientras que Swiatek logró dos roturas de saque de solo cuatro oportunidades, poniendo fin a su intento de lograr un séptimo título de Grand Slam y su segunda corona en el Abierto de Estados Unidos en cuartos de final.

PROBLEMAS DE SAQUE

En cuartos de final, el 25º cabeza de serie, Félix Auger-Aliassime, se impuso al octavo, Álex de Miñaur, por 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4), con 22 "aces", en poco más de cuatro horas.

"Ha sido mi partido más difícil en lo que va de torneo", dijo el canadiense, que se va a encontrar con escollos aún más difíciles.

El próximo rival será el número uno del mundo, Jannik Sinner, que derrotó al décimo cabeza de serie, Lorenzo Musetti, por 6-1, 6-4 y 6-2 en el primer partido de cuartos de final de Grand Slam masculino completamente italiano.

"Siento que todo puede pasar.

Desde mi punto de vista siempre intento mirarme a mí mismo, y estoy muy contento de estar de nuevo en las semifinales de un Grand Slam", dijo Sinner.

"Ha mejorado mucho. Incluso en una semana, puedes hacer grandes ajustes, y siento que él lo hizo. Sí, será un partido muy difícil para los dos".

Para De Miñaur fue otro doloroso casi fallo que extendió su racha de derrotas en cuartos de final de Grand Slam a 0-6.

"Mi saque me ha estado fallando en los partidos importantes", se lamentó De Miñaur, que aspiraba a convertirse en el primer australiano en alcanzar una semifinal del Abierto de Estados Unidos desde Lleyton Hewitt en 2005.

"Es bastante difícil ganar un partido de gran calidad sirviendo como hoy".

Ambos jugadores tuvieron problemas con el saque, combinando 22 dobles faltas. Auger-Aliassime salvó puntos de ruptura en momentos clave y demostró la fortaleza mental que ha definido su resurgente temporada.

La victoria supuso su primera semifinal de Grand Slam desde su gran actuación en el Abierto de Estados Unidos de 2021, cuando se convirtió en el primer canadiense en alcanzar esa fase en la historia del torneo.

Pero la prolongada estancia del canadiense en Nueva York puede tener un coste. La carrera hacia las semifinales está interfiriendo en sus planes de boda.

"Obviamente es probable que tengamos que posponerla", dijo Auger-Aliassime.

(Información de Simon Jennings en Nueva York; edición de Michael Perry y Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)