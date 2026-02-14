Aniversario: hace 150 años, nacía el teléfono

Ese mismo día, tan solo unas horas después, el ingeniero estadounidense Elisha Gray presentó una declaración preliminar de invención para un dispositivo similar: una coincidencia que desencadenó una de las disputas más famosas en la historia de la innovación tecnológica.

Dado el momento de las presentaciones, el 7 de marzo de ese año, Bell obtuvo la patente número 174.465, que describía un método para transmitir la voz humana mediante señales eléctricas. Fue el nacimiento oficial del teléfono.

Tres días después, el 10 de marzo, tuvo lugar la primera comunicación histórica entre Bell y su asistente, Thomas Watson, en su laboratorio de Boston: "Sr. Watson, venga, quiero verlo".

El experimento demostró que la voz puede viajar por un cable, transformarse en impulsos eléctricos y luego volver a ser sonido.

Sin embargo, la paternidad de la invención se convirtió en objeto de largas disputas legales.

Gray reivindicó la prioridad sobre la idea, alegando haber desarrollado un transmisor similar al descrito por Bell. A pesar de la controversia, los tribunales estadounidenses reconocieron la validez de la patente de Bell.

En pocos años, el teléfono pasó de ser una curiosidad científica a una herramienta comercial. En 1877, se fundó la Bell Telephone Company, destinada a convertirse en un gigante de las telecomunicaciones.

En 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, si bien no revocó la patente de Bell, aprobó una resolución que reconocía la contribución pionera de Antonio Meucci al desarrollo del teléfono.

En 1871, el inventor italiano presentó la advertencia número 3335, titulada "Telégrafo Sonoro", ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos, describiendo su invento mientras esperaba la financiación necesaria para solicitar la patente correspondiente.

Sin embargo, la advertencia expiró en diciembre de 1874 y nunca fue renovada. (ANSA)