Ankara condena el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

"Esta acción israelí, en consonancia con su política expansionista y sus esfuerzos por impedir el reconocimiento de un estado palestino, constituye una flagrante injerencia en los asuntos internos de Somalia", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado.

Egipto se unió a Turquía, Somalia y Yibuti para condenar el reconocimiento de Somalilandia como estado independiente por parte de Israel, según el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.

Los principales diplomáticos de ambos países hablaron por teléfono tras el anuncio de Israel, añadió el ministerio.

"Los ministros reafirmaron su total rechazo y condena al reconocimiento de la región de Somalilandia por parte de Israel y subrayaron su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia", se lee en el comunicado.

(ANSA).